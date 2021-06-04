Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma vakti araştırılıyor. 4 Haziran Cuma günü Ankara'da cumaya gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma namazı saati
ANKARA CUMA SAATİ - 4 HAZİRAN
4 Haziran Ankara Cuma saati: 12.52
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Haziran 2021 Cuma
|03:21
|05:14
|12:52
|16:49
|20:20
|22:04
|05 Haziran 2021 Cumartesi
|03:21
|05:14
|12:52
|16:49
|20:21
|22:05
|06 Haziran 2021 Pazar
|03:20
|05:13
|12:52
|16:49
|20:21
|22:06
|07 Haziran 2021 Pazartesi
|03:19
|05:13
|12:52
|16:50
|20:22
|22:07
|08 Haziran 2021 Salı
|03:19
|05:13
|12:53
|16:50
|20:22
|22:08
|09 Haziran 2021 Çarşamba
|03:18
|05:13
|12:53
|16:50
|20:23
|22:09
|10 Haziran 2021 Perşembe
|03:18
|05:13
|12:53
|16:50
|20:23
|22:09
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)
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