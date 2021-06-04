Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma vakti araştırılıyor. 4 Haziran Cuma günü Ankara'da cumaya gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma namazı saati

ANKARA CUMA SAATİ - 4 HAZİRAN

4 Haziran Ankara Cuma saati: 12.52

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 04 Haziran 2021 Cuma 03:21 05:14 12:52 16:49 20:20 22:04 05 Haziran 2021 Cumartesi 03:21 05:14 12:52 16:49 20:21 22:05 06 Haziran 2021 Pazar 03:20 05:13 12:52 16:49 20:21 22:06 07 Haziran 2021 Pazartesi 03:19 05:13 12:52 16:50 20:22 22:07 08 Haziran 2021 Salı 03:19 05:13 12:53 16:50 20:22 22:08 09 Haziran 2021 Çarşamba 03:18 05:13 12:53 16:50 20:23 22:09 10 Haziran 2021 Perşembe 03:18 05:13 12:53 16:50 20:23 22:09

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)