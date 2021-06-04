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4 Haziran İzmir Cuma saati: İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Haziran İzmir Cuma namazı saati

Cuma namazı için camiye gidecek vatandaşlar İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabını araştırıyor. 4 Haziran Cuma günü İzmir'de cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 4 Haziran cuma günü İzmir Cuma namazı saati...

4 Haziran İzmir Cuma saati: İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Haziran İzmir Cuma namazı saati

İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 4 Haziran Diyanet İzmir Cuma namaz saati ve İzmir haftalık namaz vakitleri

4 HAZİRAN 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

4 Haziran 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:15

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04 Haziran 2021 Cuma03:5405:4113:1517:0820:3822:18
05 Haziran 2021 Cumartesi03:5305:4113:1517:0920:3922:19
06 Haziran 2021 Pazar03:5305:4113:1517:0920:3922:20
07 Haziran 2021 Pazartesi03:5205:4113:1517:0920:4022:20
08 Haziran 2021 Salı03:5205:4013:1517:0920:4122:21
09 Haziran 2021 Çarşamba03:5105:4013:1617:1020:4122:22
10 Haziran 2021 Perşembe03:5105:4013:1617:1020:4222:23

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)

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