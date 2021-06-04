İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 4 Haziran Diyanet İzmir Cuma namaz saati ve İzmir haftalık namaz vakitleri
4 HAZİRAN 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
4 Haziran 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:15
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Haziran 2021 Cuma
|03:54
|05:41
|13:15
|17:08
|20:38
|22:18
|05 Haziran 2021 Cumartesi
|03:53
|05:41
|13:15
|17:09
|20:39
|22:19
|06 Haziran 2021 Pazar
|03:53
|05:41
|13:15
|17:09
|20:39
|22:20
|07 Haziran 2021 Pazartesi
|03:52
|05:41
|13:15
|17:09
|20:40
|22:20
|08 Haziran 2021 Salı
|03:52
|05:40
|13:15
|17:09
|20:41
|22:21
|09 Haziran 2021 Çarşamba
|03:51
|05:40
|13:16
|17:10
|20:41
|22:22
|10 Haziran 2021 Perşembe
|03:51
|05:40
|13:16
|17:10
|20:42
|22:23
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)
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