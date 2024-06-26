4 ilde 'change araç' operasyonu: 30 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı, hacizli, enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla "change" yapılıp satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er olmak üzere 30 kişiyi gözaltına aldı.