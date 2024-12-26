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        Haberler Gündem Güncel 4 ilde sulak alanlar buz tuttu! | Son dakika haberleri

        4 ilde sulak alanlar buz tuttu!

        Türkiye'nin doğusunda dondurucu havalar etkili oluyor. Ağrı, Kars ve Ardahan'da sulak alanlar buz tuttu. Bazı göllerin çevresinde de buz sarkıtları oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:54
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        4 ilde sulak alanlar buz tuttu!
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        Ağrı, Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı.

        AA'da yer alan habere göre Ağrı'da gece başlayan yoğun sis, sabaha doğru etkisini kaybetti.

        Doğu Anadolu'nun saklı güzelliklerinden biri olan, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu.

        Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu, ağaçları da kırağı kapladı. Bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstüne branda örttü.

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        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta da birçok sulak alan dondu, bazı göllerin çevresinde buz sarkıtları oluştu.

        Ardahan'da ise soğuk ve sis nedeniyle buzlanma ile yoğun kırağı oluştu. Çıldır Gölü'nün kalınlaşan buz tabakası üzerine çıkanlar gezinti yaptı.

        Göle ilçesinde de sis ve soğuk hava etkisini gösterdi. İlçede bazı vatandaşlar, soğuktan etkilenen kuşlara yem dağıttı.

        Fotoğraflar: İHA

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