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4 kilogram altın sahibine teslim edildi

Konya'da geçen hafta kuyumcu dükkanının duvarını delerek çalınan 4 kilo altın polisin titiz çalışmasıyla bulundu. Yaklaşık 2.5 milyon TL değerindeki altın sahibine teslim edildi

4 kilogram altın sahibine teslim edildi
4 kilogram altın sahibine teslim edildi
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HABERTURK.COM

Konya'da geçen hafta çalınan 4 kilo altın polisin titiz çalışmasıyla bulunup, sahibine teslim edildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da 21 Mart Pazartesi günü bir kişi, kuyumcunun yan tarafındaki boş iş yerinin duvarını delip yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki altını çalarak kayıplara karışmıştı.

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri izlediği 93 iş yerine ait 22 günlük güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheliyi yürüyüşünden tanıyarak tespit etti. Şüpheli H.C.K. (30) ve altınları sattığı belirtilen dini nikahlı eşi S.K. (23) ve D.D.S. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerde, soygunu gerçekleştiren şüphelinin, altınları evinin çatısında sakladığını tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda H.C.K.'nin evinin çatısında 14 ayar 3 bin 800 gram ve 22 ayar 213 gram ziynet eşyası bulundu. Altınlar sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.C.K. tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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