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4 kişinin öldüğü çatışmada şüpheliler mahkemeye sevk edildi

Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

4 kişinin öldüğü çatışmada şüpheliler mahkemeye sevk edildi
İHA

Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışındaki açık otopark çıkış noktasında 24 Mart'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklama, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 12 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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