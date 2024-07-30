4 kişiyi öldüren kaza kamerada!

Batman’da önceki akşam düğün çıkışında hafif ticari aracın çarpması sonucu ağabey, kardeşi ve çocuklarının öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA'nın haberine göre Batman-Siirt Çevreyolu, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde bir kamyonet, düğün töreni çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmıştı.

Kazada, Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz (3) hayatını kaybetmişti, 2 kişi de ağır yaralanmıştı.

REKLAM

ARAÇ ÇARPINCA SAVRULDULAR

Yaşanan feci kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çevreyolunda yolun kenarında bazı araçların park halinde olduğu, sağ şeritten ise araçların seyir halinde olduğu görülüyor.