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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 kişiyi öldüren kaza kamerada! | Son dakika haberleri

        4 kişiyi öldüren kaza kamerada!

        Batman'da düğün çıkışı aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının görüntüsü ortaya çıktı. Aşırı süratli olduğu kamera tarafından da kaydedilen sürücünün çarptığı ailenin havalanarak savrulduğu dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:14
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        4 kişiyi öldüren kaza kamerada!
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        Batman’da önceki akşam düğün çıkışında hafif ticari aracın çarpması sonucu ağabey, kardeşi ve çocuklarının öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre Batman-Siirt Çevreyolu, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde bir kamyonet, düğün töreni çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmıştı.

        Kazada, Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz (3) hayatını kaybetmişti, 2 kişi de ağır yaralanmıştı.

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        ARAÇ ÇARPINCA SAVRULDULAR

        Yaşanan feci kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çevreyolunda yolun kenarında bazı araçların park halinde olduğu, sağ şeritten ise araçların seyir halinde olduğu görülüyor.

        Yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada da Oğuz ailesine, sol şeritten aşırı süratli olduğu kamera tarafından da kaydedilen kamyonet sürücüsünün çarptığı anlar dikkat çekiyor. Kayıtlarda çarpma ile birlikte Oğuz ailesi fertlerinin havalanarak savruldukları görülüyor.

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        #haberler
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        #Son dakika haberler
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