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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklandı | Son dakika haberleri

        4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklandı

        Sakarya'da ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle 4 kız çocuğunu atölyeye götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 63 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:45
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        4 kız çocuğuna cinsel istismar: Tutuklandı
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        İddiaya göre, bir kız çocuğunun, marangoz H.A.'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi. Bu minvalde 3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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