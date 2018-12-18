Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Makro Market AŞ'nin Ankara, Amasya ve Samsun'da bulunan dört mağazasının, kira sözleşmesinin devri yoluyla Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.



Migros Mart ayında 53'ü İstanbul ve 3'ü Tekirdağ'da bulunan 56 adet Uyum mağazası ile Antalya'da işletilen 17 adet Makro Market mağazasını 105 milyon lira bedelle devralmak için anlaşma imzalamıştı.

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