4. Murad Bağdat seferi sırasında inşa ettirdi

Tarihi hamamı ziyaret eden üniversite öğrencisi Yıldız Yeşil, “Ben Çerkeş ilçesinde üniversite öğrencisiyim. 4. Murad'ın 1638 yılında çıktığı Bağdat seferi sırasında yaptırdığı ve Çerkeş meydanında bulunan hamam, tarihi yapısıyla ve eski taşlarıyla ilçe merkezine tarihi bir doku katıyor.

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Ben de öğrenci olarak üniversitemin yanında böyle güzel bir eserin olmasından mutluluk duyuyorum. Umarım bir an önce restore edilip turistleri ağırlayan güzel bir yer olur” diye konuştu.