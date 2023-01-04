Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. 4 Ocak Çarşamba günü için çekilecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

4 OCAK ÇILGIN SAYILSAL LOTO SONUÇLARI

Haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş 21.30'da tamamlandığında haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPERSTAR NEDİR? SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.