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4 şişe kolonya içen yaşlı adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen 61 yaşındaki adam, zehirlenerek hayatını kaybetti

Eskişehir'de akılalmaz ölüm! 4 şişe kolonya içen 61 yaşındaki şahıs... - En son haberler
4 şişe kolonya içti öldü
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İHA

Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen 61 yaşındaki şahıs, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki H.I. isimli erkek şahıs, iddiaya göre sabah saatlerinden itibaren aralıklarla evde bulunan 4 şişe kolonyayı içti. İçtiği kolonyalardan dolayı zehirlenen ve evinde fenalaşan H.I., ailesi tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı durumda hastaneye getirilen H.I., yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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