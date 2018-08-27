4 sterlin'e kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
27.08.2018 - 11:14 | Güncelleme:
İngiltere'de yaşayan emekli grafik tasarımcısı Greg Pack'in satın aldığı 4 sterlin'lik kutudan 100 yıllık negatif fotoğraflar çıktı. 70 yaşındaki grafik tasarımcısı, verdiği tüm uğraşlar sonucunda resimleri görünür hale getirebilmeyi başardı
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İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 70 yaşındaki Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.
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Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin (Yaklaşık 32 TL) karşılığında eski bir kutu satın aldı.
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Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.
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Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:
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"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"
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"Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."
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İşte o fotoğrafların negatifleri ve düzenlenmiş halleri...
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanya’sında kullanılan Enigma makinesi, Bükreş’te Artmark Müzayede Evi’ndeki açık artırmada 52 bin dolara yani yaklaşık 185 bin liraya satıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre bir koleksiyoncu tarafından bitpazarından 114 dolara (405 Türk lirası civarı) satın alınan makinenin üretim tarihi 1941.
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125 YILLIK ŞİFONYERDEN SERVET ÇIKTI
67 yaşındaki Emil Knodell bit pazarına giderek ucuz şeyler almaya bayılıyor. Teksas’ın Bellville kasabasında yeni bir bit pazarı açıldığını duyar duymaz buraya gitti.
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Bit pazarına giden yaşlı adam gözünü hemen 125 yıllık cevizden yapılma şifonyere dikti.
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Emil, şifonyeri aldı ancak kendisini ne tür bir sürprizin beklediğini bilmiyordu. Şifonyeri satan kişi, kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü.
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Ancak içinde bulunanlar şifonyeri fiyatının yüz binlerce kat üstünde değerli kılıyordu.
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Newsner'ın haberine göre Emil, şifonyeri aracının kasasına yüklerken içinden ses geldiğini duydu. Şifonyerin içinde gizli bir bölüm vardı.
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