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4 sterlin'e kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

27.08.2018 - 11:14 | Güncelleme:

İngiltere'de yaşayan emekli grafik tasarımcısı Greg Pack'in satın aldığı 4 sterlin'lik kutudan 100 yıllık negatif fotoğraflar çıktı. 70 yaşındaki grafik tasarımcısı, verdiği tüm uğraşlar sonucunda resimleri görünür hale getirebilmeyi başardı

  • 1 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 70 yaşındaki Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.

  • 2 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin (Yaklaşık 32 TL) karşılığında eski bir kutu satın aldı.

  • 3 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu. 

     

  • 4 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

     

  • 5 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    "Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"

     

  • 6 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    "Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."

     

  • 7 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    İşte o fotoğrafların negatifleri ve düzenlenmiş halleri...

  • 8 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 9 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 10 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 11 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 12 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 13 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 14 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 15 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 16 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    YARIM YÜZYILLIK ÇANTANIN İÇİNDEN ÇIKTI! ESKİDEN HERKES ONU KULLANIYORDU

    Eski eşyalar genelde atılır ama bazıları da var ki onlar yıllar geçtikçe daha çok değerlenir. Tıpkı Rusya'da bir kişinin elinde bulunan bu ahşap çanta gibi...  

     

  • 17 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    Sovyet döneminde kalma bu eski çanta bir fotoğrafçıya ait.  

  • 18 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    Çantanın içi, yaklaşık yarım yüzyıl önce fotoğraf basmak için kullanılan aletlerle dolu.  

  • 19 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    Çantanın sahibi onu atmak yerine kullanmaya karar verdi.  

  • 20 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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    İşte fotoğrafçılığın ilk zamanlar ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu anlatan o görüntüler... 

  • 21 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 22 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 23 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 24 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 25 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 26 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 27 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 28 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 29 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
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  • 30 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    30 | 87
  • 31 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    31 | 87
  • 32 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    32 | 87
  • 33 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    33 | 87
  • 34 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    34 | 87
  • 35 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    35 | 87

    TESADÜFEN BULDUĞU KUTUNUN İÇİNİ AÇTI! GÖZLERİNE İNANAMADI

    Evini tadilat yaparken bulduğu gizemli kutuyu açan adam gözlerine inanamadı.

  • 36 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    36 | 87

    35 yıllık evine tadilat yapan adam çatı katında ilginç bir kutuya rastladı.

  • 37 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    37 | 87

    Çatı arasında gizemli bir kutu bulan adam içini açınca şaşkına döndü.

  • 38 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    38 | 87

    İşte o kutudan çıkanlar...

  • 39 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    39 | 87
  • 40 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    40 | 87
  • 41 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    41 | 87
  • 42 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    42 | 87
  • 43 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    43 | 87
  • 44 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    44 | 87
  • 45 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    45 | 87

    YENİ TAŞINDIKLARI EVİN GİZLİ BÖLMESİNDEN SERVET ÇIKTI

    CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı.

  • 46 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    46 | 87

    Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü.

  • 47 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    47 | 87

    Gizli bölmede ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift, köşede duran kutuyu görüp içini açtı.

  • 48 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    48 | 87
  • 49 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    49 | 87

    Kutunun içinden 1800'lü yıllarına ait bir sürü bozuk para çıktı.

  • 50 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    50 | 87

    İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar.

  • 51 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    51 | 87
  • 52 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    52 | 87
  • 53 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    53 | 87
  • 54 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    54 | 87
  • 55 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    55 | 87
  • 56 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    56 | 87
  • 57 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    57 | 87
  • 58 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    58 | 87
  • 59 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    59 | 87

    Buldukları bir diğer esrarengiz kutunun içinden ise eski döneme ait cep saatleri çıktı.

  • 60 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    60 | 87
  • 61 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    61 | 87
  • 62 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    62 | 87
  • 63 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    63 | 87
  • 64 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    64 | 87
  • 65 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    65 | 87

    BİT PAZARINDAN SERVET ÇIKTI

    İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanya’sında kullanılan Enigma makinesi, Bükreş’te Artmark Müzayede Evi’ndeki açık artırmada 52 bin dolara yani yaklaşık 185 bin liraya satıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre bir koleksiyoncu tarafından bitpazarından 114 dolara (405 Türk lirası civarı) satın alınan makinenin üretim tarihi 1941.

  • 66 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    66 | 87

    125 YILLIK ŞİFONYERDEN SERVET ÇIKTI

    67 yaşındaki Emil Knodell bit pazarına giderek ucuz şeyler almaya bayılıyor. Teksas’ın Bellville kasabasında yeni bir bit pazarı açıldığını duyar duymaz buraya gitti.

  • 67 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    67 | 87

    Bit pazarına giden yaşlı adam gözünü hemen 125 yıllık cevizden yapılma şifonyere dikti.

  • 68 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    68 | 87

    Emil, şifonyeri aldı ancak kendisini ne tür bir sürprizin beklediğini bilmiyordu.  Şifonyeri satan kişi, kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü.

  • 69 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    69 | 87

    Ancak içinde bulunanlar şifonyeri fiyatının yüz binlerce kat üstünde değerli kılıyordu.

  • 70 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    70 | 87

    Newsner'ın haberine göre Emil, şifonyeri aracının kasasına yüklerken içinden ses geldiğini duydu. Şifonyerin içinde gizli bir bölüm vardı.

  • 71 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    71 | 87

    Emil, gördüklerine inanamadı.

  • 72 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    72 | 87

    Gizli bölümün içinde mücevherler, elmaslar, antika paralar ve bozukluklar, madalyalar ve dahası vardı. Sanki define sandığı gibiydi.

  • 73 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    73 | 87

    Muhtemelen böyle bir şeye denk gelen herkes eşyaları sahiplenmeyi düşünürdü. Ancak Emil sıradışı bir şey yaptı.

  • 74 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    74 | 87

    Gizli bölmede yer alan bütün eşyaları satın aldığı kişiye iade etti.

  • 75 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    75 | 87

    Sonradan anlaşılana göre, şifonyerin içindeki paha biçilemez eşyalar, şifonyeri bit pazarında satan kişinin dedesine aitmiş. 

  • 76 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    76 | 87

    Satıcı, şifonyerin içindeki gizli bölmeyi ve eşyaları fark etmemiş.

  • 77 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    77 | 87

    Tecrübe ettiği olaydan sonra Emil için bit pazarına gitmek daha tutkulu bir hal aldı.

  • 78 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    78 | 87

    Emil Knodell, CNN’e “Bit pazarlarına daha istekli gidiyorum. Başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz” dedi.

  • 79 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    79 | 87
  • 80 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    80 | 87

    KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

    İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu. 

  • 81 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    81 | 87

    Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.

  • 82 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    82 | 87

    Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.

  • 83 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    83 | 87
  • 84 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    84 | 87
  • 85 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    85 | 87
  • 86 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    86 | 87
  • 87 4 sterlin'e bir kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
    87 | 87

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