4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü
Nevşehir'de evinin balkonundayken dengesini kaybedip 4'üncü kattan düşen Erol Tuncer, hayatını kaybetti
Olay, saat 19.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi Turan-1 Sitesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Erol Tuncer, iddiaya göre evinin balkonunda iken bir anda dengesini kaybederek, 4'üncü kattan beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuncer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tuncer'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.