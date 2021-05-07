DHA

Adıyaman'da Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat’ın, Bağdat seferinin ardından ziyaret ettiği Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına yaptırdığı merkeze bağlı Zey köyündeki cami, 380 yıldır hizmet veriyor.

Su kaynağının bulunduğu yerde 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde kemerli dehliz yapılarak üzerine inşa edilen cami, yöre halkının serinlemek için tercih ettiği adres oluyor.

Köylüler, yaz aylarında caminin altında su geçen dehlizlerde serinliyor.

Köylülerden Hüseyin Bulut, yüzyıllardır caminin hizmet verdiğini belirterek, "O dönem cami bu şekilde yapılmış. Biz de yaz aylarında burada serinliyoruz" dedi.

Caminin altındaki kaynak suyunun sürekli aktığını ve yaz aylarında serinlemelerine katkı sağladığını ifade eden Ramazan Er, "Burayı görenler hayrete düşüyor” diye konuştu. Er, caminin 4 yıl önce restore edildiğini ifade etti.

Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi.