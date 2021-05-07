Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

4'üncü Murat'ın yaptırdığı caminin altından akan suda serinliyorlar

Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde vatandaşlar, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat tarafından yaptırılan caminin altından akan suyla serinliyor

4'üncü Murat'ın yaptırdığı caminin altından akan suda serinliyorlar
DHA

Adıyaman'da Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat’ın, Bağdat seferinin ardından ziyaret ettiği Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına yaptırdığı merkeze bağlı Zey köyündeki cami, 380 yıldır hizmet veriyor.

Su kaynağının bulunduğu yerde 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde kemerli dehliz yapılarak üzerine inşa edilen cami, yöre halkının serinlemek için tercih ettiği adres oluyor.

Köylüler, yaz aylarında caminin altında su geçen dehlizlerde serinliyor.

Köylülerden Hüseyin Bulut, yüzyıllardır caminin hizmet verdiğini belirterek, "O dönem cami bu şekilde yapılmış. Biz de yaz aylarında burada serinliyoruz" dedi.

Caminin altındaki kaynak suyunun sürekli aktığını ve yaz aylarında serinlemelerine katkı sağladığını ifade eden Ramazan Er, "Burayı görenler hayrete düşüyor” diye konuştu. Er, caminin 4 yıl önce restore edildiğini ifade etti.

Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı... Heyecan yarattı - Haberler
YAŞAMBaraj suyu çekilince ortaya çıktı... Heyecan yarattı
Süper Loto sonuçları 6 Mayıs 2021! Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM6 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 7 Mayıs 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 6 Mayıs 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 6 Mayıs 2021!
Bakkala zarf içinde para bırakıp, 'çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti' notu yazdı
YAŞAMBakkalı duygulandıran not! Para bırakıp, helallik ...
Tamamı korunmuş... İkisi çocuğa ait 5 iskelet heyecanlandırdı - Haberler
YAŞAMTamamı korunmuş... İkisi çocuğa ait 5 iskelet ...
Sarıkeçili Yörükleri 1000 yıllık tarihi yolculuğunu develerle sürdürüyor
YAŞAM1000 yıllık tarihi yolculuklarını develerle ...
Karganın yumurta hırsızlığı kamerada
YAŞAMYumurtaların eksildiğini fark etti, gerçek şoke etti
Çarpım tablosundan sınıfta kalınca... Düğün günü ilginç olay! - Haberler
YAŞAMÇarpım tablosundan sınıfta kalınca... Düğünde ilginç ...
Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
YAŞAMKurbağalar törenle evlendirildi... Nedeni şaşırttı!