'4 yıl önce Dünya Kupası'nda kameralar beni zumladı, hayatım değişti'

- BBC

Bir spor organizasyonunda, seyirciler arasındaki çekici bir kadının kameralara yansıdığına sık sık tanık olmuşsunuzdur.

Dünya Kupası ve FIFA'nın, televizyon kanallarından kameralarını "seksi kadınlara zumlamayı" bırakmalarını istemeleri üzerine konu yeniden gündeme geldi.

2014 Dünya Kupası'ndaki Kolombiya-Brezilya maçı sırasında bu, Natalia Betancourt'un başına geldi.

Ekrandaki bu birkaç saniyelik görüntü, onun için modelliğin ve televizyon dünyasının kapılarını açacaktı.

BBC 100 Kadın ekibine yaptığı açıklamada, "Kameraların bana zumlayacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu" diyor ve ekliyor:

"Ve tabi ki ondan sonra olacakların da."

Rihanna fotoğrafını paylaştı

Natalia Betancourt'un fotoğrafı şarkıcı Rihanna tarafından farkedildi ve "Kolombiyalı şeker" başlığıyla paylaşıldı.

Betancourt, "Eğlenceli bir andı ama daha fazlasının olacağını düşünmedim. Birkaç saniyelik ün ve hayran olduğum bir pop şarkıcısıyla Twitter üzerinden etkileşim" diyor.

Natalia, Brezilya'daki turnuvadan Kolombiya'ya geri döndüğünde, olacaklara hazırlıksız yakalandı:

"O fotoğraf benim için medyanın kapılarını açtı. Daha önce bu dünya ile tanışıklığım olmamıştı. Erkek arkadaşımla, inşaat malzemeleri satan bir şirketin sahibiydik."

Aylar içinde, erkek dergilerinin kapağında yer almaya başlamıştı.

Televizyon şovu 'Yıldızlarla Dans'ın Kolombiya versiyonunda yer aldı. Bu andan sonra her şey değişti, kameralar karşısında daha rahat olmaya başladığını söylüyor Natalia.

O zamandan beri bir dizi Kolombiya markasıyla çalıştı. Şimdi ise modellik yapıyor.

Halen erkek arkadaşıyla inşaat malzemeleri satan şirketin sahibi. Onunla 2014 Dünya Kupası'na giden kişiymiş erkek arkadaşı. 13 yıldır birlikteler.

- Reuters 2018 Dünya Kupası'nda kameralara yansıyan taraftarlar

Kalabalık arasından seçilmenin verdiği kendine güven, sosyal medyada kaçınılmaz olan olumsuz yorumlarla moral bozukluğuna dönüşebiliyor.

Natalia, "Olumlu yorumlar sayıca hep daha fazla oldu ama inciten yorumları görmezden gelmekte zorlanıyorum" diyor.

Bu hafta FIFA, cinsiyetçiliğin önlenmesi için televizyon kanallarına kameralarını futbol karşılaşmaları sırasında seyirciler arasındaki "seksi kadınlara zumlamayı" bırakmaları çağrısında bulundu.

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası sırasında fotoğraf ajansı Getty Images, çoğunlukla genç kadınlara yer verdiği "Dünya Kupası'nın en seksi taraftarları" isimli bir fotoğraf galerisi hazırlamıştı.

Fotoğraf galerisi daha sonra kaldırıldı, bunun "bir editoryal karar hatası" olduğu açıklandı.

Maçlar sırasında seyirciler arasındaki çekici kadınların kameralar tarafından gösterilmesi, yeni bir olay değil.

Ayrımcılık karşıtı grup Fare Network, Rusya'daki Dünya Kupası sırasında yaşanan en büyük sorunun cinsiyetçilik olduğu görüşünde.

FIFA, Rus polisi ve yerel organizatörlerle birlikte tacizde bulunan taraftarların belirlenmesi ve ceza almaları için çalıştıklarını duyurdu.

"This Fan Girl" isimli internet topluluğu, maçlara giden "farklı türdeki kadınların" fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon yayımladı.

- This Fan Girl İngiltere takımının kadın futbol taraftarları

Natalia ise "Her zaman bir futbol taraftarı oldum" diyor ve ekliyor:

"Maçlara gitmeyi ve Dünya Kupası'nın atmosferini seviyorum. Brezilya benim katıldığım ilk Dünya Kupası'ydı ve o zamandan sonra hiçbirini kaçırmamaya kendime söz verdim."

Kameralara takıldıktan sonra televizyon ve moda dünyasında kariyer yapan başka kadınlar da var. Bu kişilerden en çok bilineni, Kanada'daki bir futbol maçı sırasında kalabalık arasından fark edilen Pamela Anderson.

Natalia, "Bunun rahatsız edici ya da nesneleştirici olduğunu düşünmedim. Bence futbolun hem kadınlar hem de erkeler için bir spor olduğunu göstermesi açısından iyi" diyor. Hikayesi ise burada bitmiyor.

Birkaç hafta önce ikinci kez Dünya Kupası için Rusya'ya gitti.

Yaşadıklarını şöyle özetliyor:

"Kolombiya-İngiltere maçında yine kameralar tarafından çekildim. Bence bu çok komikti."

"Brezilya'da gülümserken ve heyecanlı bir şekilde görülüyordum. Bu sefer ise İngiltere bizi Dünya Kupası'ndan attıktan hemen sonra kameralara yansıdım, endişeli ve üzgün gözüktüm."

Hazırlayanlar: Amelia Butterly ve Valeria Perasso

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