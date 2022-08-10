4 yıl önce kaybolmuştu! 3 parçaya ayırıp gömmüşler! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da iş insanı Tekin Uğurlu, 2018’in ocak ayında kaybolmuş ve ailesi hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. O dönemde olayla ilgili çalışma yapan ekipler son görüştüğü kişinin M.K. isimli kişi olduğunu tespit etmiş, şüpheli sorgulanmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

DOSYASI YENİDEN AÇILDI

İHA'da yer alan habere göre Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılı ocak ayında ortadan kaybolan iş insanı Tekin Uğurlu dosyasını geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine yeniden açtı.

ÜÇ PARÇAYA AYRILMIŞ BEDENİ BULUNDU

İhbarı değerlendiren ekipler, Pendik’te ormanlık alanda çalışma yaptı ve üç ayrı parçaya ayrılmış halde kemikler bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, kemiklerin Tekin Uğurlu’ya ait olduğu değerlendirildi.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, o dönemde Uğurlu’nun son görüştüğü kişi olan M.K.’yi ve ailesinden 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.K., D.K., B.K. ve S.K. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

BORCU OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerden M.K.'nin (42) Tekin Uğurlu ile arkadaş oldukları, M.K.’nin Tekin Uğurlu’ya borcu olduğu, olay günü ikisinin M.K.’nin evinin garajında buluştuğu ve M.K.’nin Uğurlu’yu silahla öldürdüğü ortaya çıktı.

ÜÇ PARÇAYA AYIRIP ORMANA GÖMMÜŞ

M.K.’nin daha sonra Uğurlu’nun cansız bedenini üç parçaya bölüp poşetlere koyduğu ve Pendik’te ormanlık alana gömdüğü belirlendi. M.K.’nin eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K.’nin de cinayete yardım ettikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekin Uğurlu’nun öldürülmesi olayının şüphelisi oldukları belirlenen 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. ve babası B.K. tutuklandı.