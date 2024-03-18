4 yıl sonra yeniden gösterime girecek
Türkiye'den ayrılarak Paris'te yaşamaya başlayan ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi, 4 yıl aranın ardından tekrar sinemalarda izleyiciyle buluşuyor
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün', 4 yıl sonra yeniden gösterime çıkarılıyor.
Türkiye'den ayrılıp Paris'te yaşadığı yıllardan esinlenerek çekilen, Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün', gösterime 5 Nisan'da girecek. Başrolünde Özgür Tüzer’in yer aldığı film, 2020'de 63.230 kişi tarafından izlenmişti.
'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ünde Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve Ekin Nakkaş da rol aldı.