4 yılda 24 milyondan fazla araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Otoyolun 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu’muzun 4. yaşını kutluyoruz. Edirne’den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu’ya kadar uzanan TEM Otoyolu’nda kesintisiz ulaşım sağlayan otoyolumuz açıldığı günden beri 24 milyon 265 bin araca hizmet verdi" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT SÜRESİ YARIYA İNDİ Bakan Uraloğlu, otoyolu 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, "Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. Zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 4,1 milyar lira tasarruf ediyoruz. 102 bin ton karbon emisyonun da önüne geçiyoruz" dedi.