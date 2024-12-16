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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 4 yılda 24 milyondan fazla araç kullandı - İş-Yaşam Haberleri

        4 yılda 24 milyondan fazla araç kullandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldığını belirterek, "Son 4 yılda otoyolumuzu 24 milyon 265 bin araç kullandı. Ankara-Niğde Otoyolu ile zamandan 2,7 milyar lira ve akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 4,1 milyar lira lira tasarruf ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:12
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        4 yılda 24 milyondan fazla araç kullandı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Otoyolun 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu’muzun 4. yaşını kutluyoruz. Edirne’den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu’ya kadar uzanan TEM Otoyolu’nda kesintisiz ulaşım sağlayan otoyolumuz açıldığı günden beri 24 milyon 265 bin araca hizmet verdi" ifadelerini kullandı.

        SEYAHAT SÜRESİ YARIYA İNDİ

        Bakan Uraloğlu, otoyolu 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini kaydetti.

        Uraloğlu, "Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. Zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 4,1 milyar lira tasarruf ediyoruz. 102 bin ton karbon emisyonun da önüne geçiyoruz" dedi.

        OTOYOL UZUNLUĞU 3 BİN 796 KM'YE YÜKSELDİ

        Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğunu anımsatarak, "Yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 701 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometre den 31 bin 669 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik" açıklamasında bulundu.

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