4 yıllık anlaşma yaptılar

Festivalleri ve etkinlikleriyle kırk altı yıldır İstanbul'un kültür ve sanat yaşamında önemli bir rol üstlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile sektörünün öncü kurumlarından Anadolu Efes, çeyrek asrı aşkın bir geçmişi olan işbirliklerini bu yıl tazeliyor ve güçlendiriyor. İKSV'nin düzenlediği İstanbul Film Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV'yi kapsayan bu işbirliği önümüzdeki dört yıl boyunca sürecek.