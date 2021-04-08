Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin atama talepleri ile ilgili açıklamada bulundu. Peki 40 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

40 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk "Eğitim fakültelerinden mezun olan, farklı branşlardaki öğretmenlerimiz elbette atanmak istiyorlar. Bu beklenti son derece meşru ve haklı. Bir gelecek kurmak istiyorlar. Bu konuda da örgütleniyorlar. Bu programları takip ediyorlar. Seslerini yüksek duyurmaya çalışıyorlar. Bu onların doğal hakları. Elbette biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişim, çaba ve taleplerimiz var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Geçen ve ondan önceki sene 40 bindi. Daha fazla olması noktasında elbette beklentiler var. Hepimiz bu konuları konuşuyoruz. Gittiğim illerde temsilcilerle sohbet ediyoruz. Öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda her zaman doğal talebimiz var." açıklamasında bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Sözleşme öğretmen atama takvimi şöyle: 1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek. Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.