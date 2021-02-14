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Ankara'da cansız bedeni bulunan şahsın katili arkadaşı çıktı! Polis 5 saatte çözdü

Ankara'da, 40 gündür haber alınamayan Yücel Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Özel ekip, gecekondu bölgesinde bulunan Öztürk'ün ölümünü, yaklaşık 5 saat içerisinde çözdü. Yücel Öztürk'ün (42),birlikte alkol aldığı arkadaşı Hacı T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Zanlı, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti

40 gün sonra bulundu, katili arkadaşı çıktı
DHA

Ankara'da öldürüldükten 40 gün sonra cansız bedeni bulunan Yücel Öztürk'ün (42),birlikte alkol aldığı arkadaşı Hacı T. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mamak ilçesinde yaşayan Durali Öztürk, geçen 22 Ocak'ta arkadaşı Ayhan Hoşafçı'yı 40 gündür haber alamadığı oğlu Yücel Öztürk'ün Şahap Gürler Mahallesi'ndeki gecekondu bölgesindeki evine yolladı. Eve giden Hoşafçı, kapıyı kırarak içeri girdiğinde, Öztürk'ün cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Öztürk'ün vücuduna 11 kurşunun isabet ettiğini saptandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

POLİS 5 SAATTE KATİLİ YAKALADI

Kurulan özel ekip, aynı gün Öztürk'ün yakınlarının ifadesine başvurarak son görüştüğü kişinin Hacı T. olduğunu öğrendi. Hacı T. ismine yoğunlaşan ekipler, tespit ettikleri eve giderek Hacı T.'yi emniyete davet etti. Fakat, Hacı T. polisleri iterek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamaca sonrası Hacı T. yakalanarak gözaltına alındı. Hacı T.'nin evinde yapılan aramada ise, olayda kullanılan tabanca bulundu. Böylece özel ekip, gecekondu bölgesinde bulunan 40 günlük ceset olayını, yaklaşık 5 saat içerisinde çözdü.

'KÜFER ETMEYE DEVAM ETTİ'

Emniyete götürülen Hacı T., ifadesinde Yücel Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Öztürk'ün, "Yaşanan her şeyi anlatacağım. Yaklaşık 40 gün önce, kendisiyle beraber alkol alıyorduk. Bir süre sonra bana küfür etmeye başladı. Kendisini birkaç kez uyardım. Fakat küfür etmeye devam etti. Daha sonra tartışmaya başladık. O sırada Yücel'in silahına davrandığını gördüm. Bende silahımı çıkartarak onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

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