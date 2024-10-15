İstanbul'da olay, dün akşam saat 17.15 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlayda Nur Ö. (17) babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti.

AİLE TERASTA MANGAL YAPIYORDU İHA'da yer alan habere göre aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi. Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi camdan aşağı attı.

BEBEK OLAY YERİNDE ÖLDÜ İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.