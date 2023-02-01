40 milyon liralık kaçak elektronik operasyonu!

40 MİLYON TL DEĞERİNDE

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 13 bin 40 kulaklık, 624 saç şekillendirici, 671 akıllı kol saati, 780 şarj başlığı, 475 su ısıtıcı, 16 akıllı cep telefonu ile 64 bin mouse ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler gümrük müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.