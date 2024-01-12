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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 40 milyon TL’lik tohum yatırımı - İş-Yaşam Haberleri

        40 milyon TL’lik tohum yatırımı

        Sabancı ARF Almost Ready to Fly platformundan tohum yatırımı almaya hak kazanan girişimler, Sabancı Center'da düzenlenen Demo Day etkinliğinde açıklandı. Sabancı, 6 girişimi 40 milyon TL'ye yaklaşan tohum yatırımı ile destekleyeceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:11
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        40 milyon TL'lik tohum yatırımı
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        Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının ikinci dönemi tamamlandı.

        Sabancı ARF Almost Ready to Fly platformundan tohum yatırımı almaya hak kazanan girişimler, Sabancı Center’da düzenlenen Demo Day etkinliğinde açıklandı. Topluluk içinden 4, Topluluk dışından 9 ve global olarak 3 girişimin dahil olduğu program sonucunda, jüri değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Carbon Centrum, Inodash, Nanoterial, Rumitech, Text2Test, UptechLabs toplam 39 milyon 650 bin TL’lik ek tohum yatırımına layık görüldü. Böylece Sabancı Holding, söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olarak şirketlerin büyüme yolculuğunun bir parçası oldu.

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        İKİ DÖNEMDE, TOPLAM DESTEK 140 MİLYON TL’Yİ BULDU

        20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcilerin her birine sağlanan 30 bin dolarlık nakit destek imkânıyla birlikte, ikinci faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 78 milyon 385 bin TL oldu. İlk faaliyet döneminde yapılan 60 milyon TL’lik destekle birlikte, Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının start-up ekosistemine yönelik toplam desteği de 140 milyon TL’ye ulaştı.

        DÜNYADAKİ DÖNÜŞÜM YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ ZORUNLU KILIYOR

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, iki faaliyet döneminde toplam 30 girişimin büyüme yolculuğuna ortak olduklarının altını çizerken, “Dünyada yaşanan sürdürülebilirlik ve dijital odaklı dönüşüm, farklı bir iş birliği kültürünü de zorunlu kılıyor. Bu iş birliği sadece aynı ölçekteki kurumların bilgi paylaşımından, ticari ortaklığından ibaret değil. İş birliğinde kurumlar arası hiyerarşinin ortadan kalktığı; bilginin, fikrin, hızın, değer odaklı düşüncenin belirleyici olduğu bir düzenin içerisindeyiz. Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının temel amacı da bu dünya düzeninde, yeni, parlak fikirleri kanatlandırmak; onlara uçmayı öğrenecekleri bir ortam sunmak. Bu girişimlere azınlık hissedarı olmamızın altında yatan neden ise bugünün iş kültürüne uygun olarak, bu şirketlerin girişimci ruhunu yaşatabilmeye devam etmek. Sınırsız düşünmelerini, yaratıcı olmalarını, hayal kurabilmelerini teşvik etmek. İki dönemde de bizlerle birlikte olan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor, ikinci faaliyet dönemimizde tohum yatırımı almaya hak kazanan tüm girişimlerimize yeni yolculuklarında başarılar diliyorum” dedi.

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