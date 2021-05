40 yaş altı avukatlara aşılama

Türkiye Barolar Birliği (TBB),avukatların da aşı takvimine dahil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır" ifadeleri kullanılırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan avukatlar, adliyelerde görev alan meslektaşlarının çoğunlukla 40 yaş altında olduğuna dikkat çekerek kararı eleştirdi.

"ADLİYEDEKİ BULAŞ RİSKİNİ KALDIRMAZ"

Av. Dr. Rezan Epözdemir: Adliyedeki yargı mensupları meslektaşlarımız, yargı teşkilatı çalışanları ve emekçileri önemli ölçüde aşı oldu ve fakat avukatlar bakımından böyle bir adım atılmamış idi. Adliyelerde aşılama ile elde edilecek faydanın hasıl olabilmesi için avukatların da aşılanması elzemdir. Aksi halde insan sirkülasyonunun en fazla olduğu kapalı alan niteliğindeki adliyelerde bulaş riski ortadan kaldırılamaz, aşılamadan beklenen fayda hasıl olmaz. 3 hafta önceki kapanma öncesi Salı günü İstanbul Çağlayan Adliyesine giren kişi sayısı yaklaşık 29 bindir. Bugün Türkiye’de baro levhasına kayıtlı yaklaşık 148 bin avukat vardır. İstanbul Barosu’nun kayıtlarına göre İstanbul Barosuna kayıtlı olan yaklaşık 50 bin avukatın %52’sinin kıdemi on yılın altındadır. 60 yaş ve üstü olan avukatlar zaten genel aşı programına dahil oldukları için neredeyse tamamı aşılandı. Bugün adliyelere giden meslektaşlarımızın önemli bir kısmı genç avukatlardan ve stajyer avukatlardan teşekkül etmektedir. Ara karar yapmak, duruşmalara katılmak, dilekçe sunmak, adliyelerdeki süreli işleri yapmak için adliyelere gidenler genelde genç meslektaşlarımız ve stajyer avukatlarımız oluyorlar. Hal böyle iken 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına alınması, avukatlarla ilgili yaş kriteri baz alınarak bir kategorizasyon yapılması, yalnızca 40 yaş ve üstü avukatların aşı programına alınması diğer meslektaşlarımızın aşı programına süreç içerisinde alınacağının ifade edilmesi kanaatimce isabetsiz bir uygulama olmuştur. Bulaş riskinin en yoğun olduğu kapalı alan olan adliye binalarına gidip duruşmalara katılan, ara kararları yerine getiren, dilekçeleri sunan, süreli işleri yerine getiren kesimin önemli ölçüde genç meslektaşlarımız ve stajyer avukat meslektaşlarımızdır. Bu kesimin aşı programı dışında bırakılması ve bu konuda yaş kriteri benimsenmesi adliyelerde aşılanma ile beklenen faydanın hasıl olamamasına sebebiyet verecektir. 40 yaş altı meslektaşlarımızın ve stajyer avukat meslektaşlarımızın da evleviyetle aşı programına alınması gerekir.

"AVUKATLARIN YÜZDE 70'İ 50 YAŞ ALTI"

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun: Tüm avukatların yaş sınırlaması olmadan aşılanması gerekmektedir. Zaten aşamalı olarak, 65 yaş üstü, 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan avukatlar, o gruplar içerisinde daha önceden aşılanmıştı. Şu anda gerçekte tüm avukatlara özel bir aşılanma yoktur. Avukatlar, bakanlıkça belirlenen öncelikli gruplar arasında bulunmamaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık 145.000 avukatın 40-50 yaş bandındaki sayı takriben 15.000 civarındadır. Avukatların %70'i 50 yaş altıdır. 40 yaş üstü avukatlar için, biraz erkene alınmış bir aşılanma imkanı getirilmiştir. Sağlık Bakanı zaten, aşamalı olarak 40-49 yaş arası vatandaşların Mayıs ve Haziran'da aşılanıp bitirileceğini açıklamıştı. Yaz boyunca da aşamalı olarak, 30-39 ve diğer grupların aşılanacağını söylemişti.

"HAKİM, SAVCI GİBİ PROGRAMA ALINMALI"

Av. Abdullah Adır: Her meslek grubu gibi avukatlık mesleği de Covid-19 ile temas etme olasılığı yüksek meslek grubu içinde yer almaktadır. Avukatların aşı programlamasına dahil edilmesi hepimizi memnun etmiş fakat bu durumun yaş ile sınırlandırılması hayal kırıklığına uğramamıza sebep olmuştur. Mesleki açıdan avukat, bilgi, birikim, tecrübe ve alın terinden para kazanmakta, adliyelerden adliyelere koşturarak, yeri geldiğinde duruşma salonlarının önünde saatlerce duruşma bekleyerek, her kesim ile temas halinde olan riskli bir meslek grubudur. Hakim ve savcılar nasıl yaş grubu gözetilmeden aşılandı ise avukatların da aynı riski barındırdıklarından dolayı tamamının ivedi bir şekilde aşı programına alınması gerekirdi. Avukat mesleğinde ‘idari izin kullanma’, ‘kafa izni yapma’ vs. gibi seçenekler yoktur. Meslektaşlarımız her zaman hazır kıta hukuk için mücadele etmekte, saat, zaman, mekan fark etmeksizin çalışmalara devam etmektedir. Adalet mekanizmasının güçlü bir ayağı olan bu meslek grubunun bir an önce koruma altına alınması ve yaş farkı gözetilmeden tamamının aşılanması herkesin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

"TEHLİKEYE MARUZ KALAN 40 YAŞ ALTI"

Av. Ecenur Işın: Alınan kararla 40 yaş üstü avukatların aşı programına alınması bu aşamada yeterli değildir. Adliyede duruşmalara katılan ve diğer avukatlık işlerin takibini yapan avukatların çoğu 40 yaşın altındadır. Tehlikeye maruz kalan daha çok 40 yaşın altındaki avukatlardır. Avukatların yaptığı iş ertelenemez kamu görevi olduğundan sürekli duruşmalara katılmak ve toplumla sürekli olarak iç içe olma durumu mevcut olduğundan, Covid-19 virüsünün avukatlara bulaşma riski yükselmektedir. Bu nedenlerle tüm avukatların bir an evvel aşılanmasında mecburiyet vardır. Adliyelerde gerek duruşmalı işler gerekse de diğer avukatlık işlerinin takibinde hep mesleğin başında işe yeni başlamış genç avukatlar yer almaktadır. Bütün bu işlemler; avukatların hem bütün adliye personeli hem de hakkını savunduğu müvekkilleri ve takip edilen davaların diğer tarafları ile muhatap olması nedeniyle, virüs bulaşma ve virüsü bulaştırma riskini artırmaktadır. Bununla beraber adliyelerdeki yoğunluk (küçük mahkeme salonları havalandırma yapılmadan art arda duruşmaların yapılması, mahkeme sırasını bekleyen davalı ve davacılardan oluşan kalabalıklar) koronavirüs risk faktörlerini artırmaktadır. Bütün bu etkenler düşünülünce adliyedeki 40 yaş altı avukat ve personelin bir an önce aşı programına dahil edilmesi toplum sağlığı ve kamu düzeni için yerinde olacaktır.

"KIDEMLİ AVUKATLAR ZATEN OFİSLERİNDE"

Av. Lerzan Bayram Akdoğan: 40 yaş üstü avukatlara aşı önceliği tanınması yetersiz bir çalışma olmuştur. Geçtiğimiz haftalarda hakimler, savcılar ve tüm adliye çalışanları -yaş gözetilmeksizin- öncelikli aşılama programıyla aşılanmışlardır. Yargılamanın aynı değerde parçası olan avukatlar açısından ise yaşa göre bölümlendirme yapılması uygun olmamıştır. Avukatlar, zaten adliye çalışanlarıyla birlikte aşı önceliği almamaktan mustaripken, önceliğin de bu şekilde getirilmesi, daha da vahim olmuştur. Aşılama önceliğinde yaş ayrımına gidilmesi sadece ayrımcılık açısından sakıncalı olmamaktadır. Ayrıca, sahada çalışan avukatlar, daha çok stajyer avukatlar ve genç avukatlardır. Mesleğin işleyiş düzeninden kaynaklı, kıdemli avukatlar daha çok ofislerinde çalışırken, birlikte çalıştıkları genç avukatlar, adliyelere daha çok gider, kalabalık ortamlarda daha çok bulunurlar. Cezaevleri, icra daireleri yine hem kalabalık hem de genç avukatların daha sık ziyaret ettikleri yerlerdir. CMK görevlendirilmesi adı verilen avukatların zorunlu müdafilik kapsamında Baro tarafından görevlendirildiği çalışmalar da yine puanlarının henüz düşük olması sebebiyle genç avukatlar tarafından yapılır. Ayrıca, stajyer avukatlar ve genç avukatlar, mesleklerinde yeni olmalarından dolayı, genellikle araç sahibi olmadıklarından toplu taşımayı da daha çok kullanan meslektaşlarımızdır. Buradan anlaşılması gereken 40 yaş altı avukatların, kalabalık alanlarda daha çok bulunduğu, kendini korumakta daha yetersiz olduğudur. Aşı önceliği belirlenirken daha korunmasız olan kişilerin öncelikli olması gerekecektir diye düşünüyorum.

"KÜÇÜK DURUŞMA SALONLARINDA SAATLERCE"

Av. Hakan Şeref Olgun: TBB’nin meslektaşlarımızın aşı planlamalarının hakim ve savcılarla birlikte yapılmasına ve aşılamada öncelikli gruba dahil edilmesine yönelik talep ve çalışmaları nihayet netice bulmuş olup, bunun önemli bir gelişme olduğunu kabul etmekle beraber; diğer aşı öncelikli meslek gruplarında; özellikle aynı sektörde faaliyet gösteren hakim ve savcı aşılamalarında yaş sınırlaması olmamasına karşın avukatlarda 40 yaş üzeri bir sınırlama getirilmesinin “ayrımcılık” olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Avukatların da hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler içerisinde kabul edilerek; aynen Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlardaki öncelikli aşı grubundakiler gibi yaş sınırlaması olmaksızın aşılamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Zira özellikle 40 yaş altı genç avukatlar ve stajyerler adliye, cezaevi, kamu kurum ve kuruluşları, icra daireleri vs. ciddi kalabalık bir kitlenin olduğu yerlerde sürekli aktif olarak bulunmak durumunda kalmaktadırlar. Küçük duruşma salonlarında onlarca avukat ve taraflar saatlerce bir arada bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikli grup olarak aşılama takvimine alınan sektörlerle aynı konumda olan tüm avukatların da özellikle kamusal görevleri dikkate alınarak sisteme dahil edilmesi önemlidir. Aşı programında tedarik koşulları gereği yaş kısıtlaması getirilmiş olabileceği gerçeği de düşünüldüğünde; bir an evvel tüm hizmet sektörünün sisteme dahil edilmesi yönündeki taleplerin karşılanacağına inanıyoruz.

"ÖNCELİK OLACAKSA 40 YAŞ ALTINA OLMALI"

Av. Ahmet Yıldız: Avukatlar arasında aşılama süreci bakımından bir yaş ayrımına gidilmesini doğru bulmamaktayız. Çünkü Anayasanın 10. Maddesinde belirtilen “kanun önünde eşitlik" ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Hal böyle olunca 40 yaş üstü aşılama yapılacağına dair Türkiye Barolar Birliği'nin yapmış olduğu duyuruyu hukuken kabul etmek mümkün değildir. Zaten hali hazırda adliye koridorlarında ve mahkemelerde iş takibi yapan, duruşmaya giren ve mesleki faaliyetlerde bulunan avukatların yaş ortalaması 40 yaşın altındadır. Zira yaklaşık son 10 yıldır ülkemizde hukuk fakültesi sayısındaki artış nedeniyle mezun hukukçu sayısının fazla olmasından dolayı aktif olarak avukatlık yapan kişi sayısı yıllara göre fazlasıyla artmıştır. Zaten son yıllarda avukat sayısındaki artışın çok fazla olmasından dolayı avukatlar maddi olarak sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sebeple, 40 yaş altı avukatlar gerek adliye içinde gerekse adliye dışında yoğun bir şekilde mesai yapmaktadır. Bilindiği üzere 40 yaş üstü avukatların neredeyse tamamı belli bir ekonomik seviyeye gelmiş olup uhdelerinde bir veya birden fazla avukat çalıştırmaktadırlar ve 40 yaş üstü avukatların tamamına yakını işlerini ofisleri üzerinden takip etmektedirler, yani 40 yaş üstü avukatların ofis dışında ve adliyelerde yoğun bir şekilde fazla mesai yaptıkları söylenemez. Her bir avukat için yaş ayrımı gözetmeksizin aşılama sürecinin başlatılması gerekir iken, mesleki faaliyetlerini ofislerinden yapan ve ofis dışı işlemlerini beraberinde çalıştırmış olduğu avukata ve çalışanlara yaptıran 40 yaş üstü avukatlara aşı önceliği tanımlanması sosyal hukuk Devleti ilkesine aykırı olup eşitlik hakkını ihlal etmektedir. Sonuç olarak herhangi bir yaş ayrımı gözetilmeden avukatlar için aşılama sürecinin başlatılması veyahut bir yaş ayrımı yapılacak ise gerek sosyoekonomik açıdan gerekse sağlık ve yaşam açısından öncelikli olarak 40 yaş altı avukatlara aşılama yapılması gerektiği kanaatindeyim.