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40 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak? AŞILAMA TAKVİMİ: 40 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu kademe kademe devam eden aşılama sürecinde merak konusu oldu. Koronavirüs salgınında aşılama programında sıra 40 yaş üstü vatandaşlarımıza geliyor. Peki, 40 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Tüm detaylar haberimizde...

40 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak? AŞILAMA TAKVİMİ: 40 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

40 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. 50 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 40 yaş üstü aşı uygulaması başlayacak. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takvimine göre,

50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.

Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

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