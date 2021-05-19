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40 yaş üzeri aşılama ne zaman başlıyor? 40 yaş üstü aşı hangi tarihte yapılacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Türkiye genelinde devam eden koronavirüs aşı programında yaş grubu sırası gittikçe düşüyor. Konuyla ilgili olarak son zamanlarda en çok 40 yaş üstü vatandaşlarımız arama yapıyor. Peki 40 üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

40 yaş üzeri aşılama ne zaman başlıyor? 40 yaş üstü aşı hangi tarihte yapılacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Ülkemizde 5 milyondan fazla vatandaşımızın etkilendiği koronavirüs salgını nedeniyle aşı programı başladı. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 40 yaş üstü aşı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aaşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.

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