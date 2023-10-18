40 yaş üzeri birçok kişide olabilir! Mutlaka kontrol ettirin

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Deaconess Sağlık Sistemi uzmanlarına göre, bazen kalp hastalığının erken göstergeleri gelişebiliyor ve bu da kişinin kalp krizi gibi bir olay açısından risk altında olabileceğine dair bir uyarı işareti görevi görüyor. Bu tür semptomlar arasında uyku güçlüğü, devam eden yorgunluk, gelip giden göğüs ağrısı dalgaları, nefes darlığı, baş dönmesi veya sıvı tutulumu sayılabilir.