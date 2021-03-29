İngiltere merkezli estetik merkezi Glowday'in yaptığı ankette 40 yaşın üzerindeki en beğenilen isimler seçildi. Listenin zirvesindeki isim ise ünlü şarkıcı Jennifer Lopez oldu. İngiliz kadınların yüzde 38'i, 51 yaşındaki Jennifer Lopez kadar iyi görünmeleri halinde çok mutlu olacaklarını belirtti.