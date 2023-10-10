40 yaşına geldiğinde bekâr bir anne olmayı seçen kadının sevgi ve zorluk barındıran hikâyesi
Michele Elizaga, hiçbir zaman bir aile kurmayı planlamamıştı ancak bir gün aklına düşen bir fikir ile anne olmayı ne kadar çok istediğine karar verdi. Bir baba adayı aramak yerine, bekâr anne olmayı seçti ve çok geçmeden oğlunu kucağına aldı.
Michele Elizaga, 40. yaşına girdiğinde hayatında önemli bir kırılma noktası yaşadı. Bu zamana kadar çocuk sahibi olmayı pek düşünmemişti ki zaten uzun süredir de hayatında kimse yoktu. Bir gün, bir arkadaşı ona ilginç bir fikir verdi ve Michele o zamandan beri anne olmayı takıntılı hale getirdi.
Anne olmaya karar verdiğinde Michele'nin kafasında bunu nasıl yapacağına dair pek çok soru dönüyordu. Ancak vazgeçmedi ve başarılı bir IUI (rahim içi tohumlama) yaptırdı.
Bu, 10 dakikadan az süren son derece basit bir prosedürdü. İşlemden sonra Michele hamilelik testi yapması için bir randevuyla birlikte eve gönderildi.
Michele hamile olduğunu öğrendiğinde haberi paylaşmak istediği ilk kişiler ebeveynleriydi. Ancak gerçekten zor bir konuşma olacaktı ve onların tepkisinden korkuyordu.
Anne baba ilk önce büyük bir şaşkınlık yaşadı ancak kızlarının kendi tercihleriyle bekâr bir anne olacağı düşüncesine alıştıklarında onun adına mutlu oldular. Michele bundan sonra kız kardeşlerine ve ardından en yakın arkadaşlarına anlatacak kadar kendine güvendi ve haberi paylaşmak için birçok telefon görüşmesi yaptı.
Başarılı bir uygulamadan sonra hamile kalan genç kadın doğum zamanı geldiğinde acil sezaryene alındı. Oğlu Matthew ile buluşması 5 saat sürdü.
Doktorlar Matthew'un Down sendromlu olduğunu söyledi ve Michele bu haberi gayet olumlu karşıladı. Matthew'un onun oğlu olmayı bir nedenden ötürü seçtiğine ve onun en iyi anneye sahip olmayı hak ettiğine inanıyor.
Michele, hiçbir zaman fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak bu kadar yorulmadığını ama aynı zamanda kendisini hiçbir zaman bu kadar güçlü ve bütün hissetmediğini itiraf ediyor.