40 yaşına geldiğinde bekar bir anne olmayı seçen kadının sevgi ve zorluk barındıran hikayesi

40 yaşına geldiğinde bekar bir anne olmayı seçen kadının sevgi ve zorluk barındıran hikayesi

Michele Elizaga, 40. yaşına girdiğinde hayatında önemli bir kırılma noktası yaşadı. Bu zamana kadar çocuk sahibi olmayı pek düşünmemişti ki zaten uzun süredir de hayatında kimse yoktu. Bir gün, bir arkadaşı ona ilginç bir fikir verdi ve Michele o zamandan beri anne olmayı takıntılı hale getirdi.

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Anne olmaya karar verdiğinde Michele'nin kafasında bunu nasıl yapacağına dair pek çok soru dönüyordu. Ancak vazgeçmedi ve başarılı bir IUI (rahim içi tohumlama) yaptırdı.

Bu, 10 dakikadan az süren son derece basit bir prosedürdü. İşlemden sonra Michele hamilelik testi yapması için bir randevuyla birlikte eve gönderildi.