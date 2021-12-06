Tunus'ta perde açacak 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları, davet üzerine Tunus'a giderek İngilizce alt yazıyla yerli eser olan 'Sonsuzluk Kitabevi'ni sergileyecek. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği 'Sonsuzluk Kitabevi', 8 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Tunus, Afrika, Arap ve dünya tiyatrolarından 122 farklı tiyatro grubunun yer alacağı festivalde Türkiye, dünya tiyatroları bölümünden davet edildi. Ülke çapında 23 farklı sahnede Cezayir, İsviçre, Belçika, Fransa, İran, İtalya, Kosova, Meksika, Suriye, Almanya, Mısır, Filistin ve Ürdün gibi ülkeler eserlerini tiyatroseverler için sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşan 'Sonsuzluk Kitabevi', ölümsüz eserler yazmış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor. Oyunun müziklerini Can Atilla, dekorlarını Hakan Dündar ve kostümlerini Funda Karasaç üstlenirken, dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait. Oyunda, 'Adam' karakterine Özgür Deniz Kaya, 'Birinci Kız'a Orida Yıldıran, 'İkinci Kız' ise Gizem Yönel hayat veriyor.