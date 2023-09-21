40 yıllık aşçıdan kuru fasulye pişirme teknikleri! Sır gibi sakladıkları püf noktasıyla yapınca tam kıvamında oluyor, lezzetinden tam not alıyor

40 yıllık aşçıdan kuru fasulye pişirme teknikleri! Sır gibi sakladıkları püf noktasıyla yapınca tam kıvamında oluyor, lezzetinden tam not alıyor

Kuru fasulye muhteşem bir lezzet olsa da iyi pişirilmediğinde sonuç hüsran olabilir. İstenilen lezzete ulaşmak için kuru fasulye pişirme tekniklerine ve hazırlık aşamasına hakim olmanız gerekiyor. Peki, iyi bir kuru fasulye nasıl pişirilir? İşte işin ustalarının önerdiği kuru fasulye pişirmenin püf noktaları v e tarifi …

Et ile hazırlamak istediğinizde de yine etin kalitesi kendini hatırlatacak. Orta yağlı kuşbaşı etler ile yemeğe lezzet verebilirsiniz. Eklemek istediğiniz baharatlar varsa bu baharatları kırmızı biber, pul biberi olarak seçebilirsiniz. Kavurma aşamasında eklenen soğan da önemli bir detaydır. Eğer çürümeye yakın bir soğan seçerseniz tüm yemeğinize çürük kokusu geçebilir.

Kuru fasulye pişirmek istediğinizde her türden fasulye seçmeniz pek de doğru kabul edilmiyor. Eğer tam lezzetinde bir kuru fasulye yemek istiyorsanız, kısa boyda biraz tombulca İspir fasulyelerini tercih etmelisiniz.

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Fasulyeyi önceden ıslatın

Kullanacağınız fasulyelerin bir gece önceden ıslatılması, yemeği tadını etkileyecektir. Fasulyelerin daha iyi pişmesi için kuru fasulye ıslatma püf noktası hakkında bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Bu konuda ise fasulyeleri ıslatırken suyun içine bir kaşık ekleyeceğiniz tuz size büyük yardım edecek.

Islatılan fasulyelerin yeniden yıkanması da fasulyede biriken asitleri temizleyecektir. Şayet ıslatılan fasulyeler yıkanmazsa; üzerinde köpükler kalır ve yemeğin tadını etkiler. Tam kıvamında ve tadında bir kuru fasulye yemek için mutlaka yıkamaya önem veriniz.

AŞÇININ SIRRI: Unutmayın! Bir gece önce ıslatılan kuru fasulye soğuk su ile nohut ise kaynamış su ile ıslatılmalıdır. Kuru fasulye soğuk su ile nohut, sıcak su şeklinde ıslatılmalı.