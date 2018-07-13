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Türk YouTuber Ali Demircioğlu, 400 lira bütçe ile kendi arabasını yapmıştı. Babasının araba ya da motorsiklet öğretmesini isteyen ancak ret cevabı alan YouTuber, yaptığı arabanın ölçülerini de takipçileriyle paylaşmıştı.