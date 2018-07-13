Türk YouTuber Ali Demircioğlu, 400 lira bütçe ile kendi arabasını yapmıştı. Babasının araba ya da motorsiklet öğretmesini isteyen ancak ret cevabı alan YouTuber, yaptığı arabanın ölçülerini de takipçileriyle paylaşmıştı.
A.D.E kullanıcı ismiyle içerik üreten Genç YouTuber'ın videosu 1 milyondan fazla görüntüleme almış, binlerce kişi tarafından beğenilmişti. Demircioğlu, yeni videosunda arabasını test etti.
Genç adam, aracının hızını saatte 80 kilometreye kadar çıkardı.
Demircioğlu videosunun açıklama kısmında, arabanın kendisine olan maliyetinin 400 lira tuttuğunu söyledi.
Ancak sıfırdan böyle bir araç yapmak için 1000-1500 lirayı gözden çıkarmak gerektiğini ekledi.
İşte test sürüşünden kareler...
YOUTUBER'IN 400 LİRAYA YAPTIĞI ARABANIN YAPILIŞI
YouTuber Ali Demircioğlu, videosunda ilk önce arabanın gövdesini kesip, sonra kırmızı renge boyadı.
Daha sonra ise montaj kısmına geçti.
Zincirleri birleştirerek direksiyon oluşturdu.
Tekerlekler için de el arabası tekerleği kullandı.
Arabanın ön kısmından montaja başladı.
Ön direksiyon milini yerleştirdi.
Direksiyonun kilitlenebilmesi için de kare bir parça yerleştirdi. Böylece direksiyonu sağa ya da sola çevirince tornavidaya çarpan parça, direksiyonun çok dönmesine engel olacaktı.
Sonrasında ise kaynak yaparak bir parça üretti. Bu parçayı monte ettikten sonra direksiyona bağladı.
Sıra geldi tekerleklere!
Arka aks bölümünü yerleştirmeye koyuldu.
İşte böyle!
Motorsikletten elde ettiği motoru arabayı ters çevirip taktı.
Motorsikletten söktüğü egzoz borusunu yerleştirdi.
Fren mekanizmasını gösterdi.
Koltukları 20 liraya döşetti.
Koltukları ve arabanın ön kısmını düzenledi.
Yerleştirdiği düğmelerin sırasıyla ne işe yaradıklarını belirtti. Burada işaret ettiği düğme, dörtlü far düğmesi...
Sinyal düğmesi...
Korna...
Kontak anahtarı...
Sıcaklık göstergesi...
Ve vites göstergesi...
İşte arabanın son hali!
Sıra test sürüşünde... Aracı yaparken ufak tefek sorunlarla karşılaştığını belirten Türk YouTuber'ın arabası neyse ki sorunsuz çalıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.