400 metrede altın madalya ABD'li Quincy Hall'un!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metrede ABD'li Quincy Hall, altın madalya elde etti.
Giriş: 08.08.2024 - 00:08 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:33
ABD'li Quincy Hall, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metrede altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 400 metre finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Quincy Hall 43.40'la altın madalya elde ederken, Büyük Britanyalı Matthew Hudson-Smith 43.44'le gümüş, Zambialı Muzala Samukonga 43.74'le bronz madalya kazandı.
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