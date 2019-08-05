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41 Gün filminin konusu nedir? 41 Gün filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Baltasar Kormakur’un üstlendiği 2018 yapımı 41 Gün yabancı filmi 05 Ağustos 2019 Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Vatandaşlar 41 Gün'ün konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etmeye başladılar. Peki 41 Gün'ün konusu nedir? 41 Gün'ün oyuncuları kimler? Yanıtlar haberimizde...

41 Gün filmi

Beyaz perdenin ardından 05 Ağustos 2019 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak olan 41 Gün filminin başrollerini Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas paylaşıyor. 41 Gün filmi izleyici tarafından merak ediliyor. Gerçek bir hayatın sinemaya uyarlaması olan 41 gün filminin konusu nedir? 41 gün filmi oyuncuları kimler? İşte 41 Gün filmi ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

41 GÜN FİLMİ KONUSU

Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley),Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

41 GÜN OYUNCULARI

  • Shailene Woodley - Tami Oldham
  • Sam Claflin - Richard Sharp
  • Jeffrey Thomas - Peter Crompton
  • Elizabeth Hawthorne - Christine Crompton
  • Grace Palmer - Deb

41 Gün filmi 05 Ağustos 2019 Pazartesi akşamı saat 20.00'de televizyonda ilk kez Show TV'de yayımlanacak.

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