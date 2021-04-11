4117 yaşındaki ağaç Türkiye'de 0:00 / 0:00

DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'Tabiatın Sessiz Tanıkları: Anıt Ağaçlar' kitabında Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı olan 'Gümeli Porsuğu'na yer verildi. Şu anda 4117 yaşında olan anıt ağaç aynı zamanda Türkiye'nin en yaşlı ağacı unvanını elinde bulunduruyor.

Batı Karadeniz'in doğası ve yaylalarıyla öne çıkan beldelerinden Gümeli'de, 2008'de yapılan çalışmalarda 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce 2016'da yapılan çalışmada ise 4 bin 112 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tespit edildi. Boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan ve 'Gümeli Porsuğu' adı verilen ağacın dünyanın bilinen en yaşlı 5'inci ağacı olma özelliği taşıyor. Ayrıca dünyanın en yaşlı porsuk ağacı ve Türkiye'nin en yaşlı ağacı unvanlarını da elinde bulunduran Gümeli porsuğu, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

19 Temmuz 2020'de Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam tarafından ağaç önünde pasta kesilerek 4117'inci yaşı kutlanan ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'Tabiatın Sessiz Tanıkları: Anıt Ağaçlar' kitabında da yer verildi. Kitapta ağacın tarihçesi fotoğraflarıyla anlatılarak bilgiler verildi. Kitapta, Türkiye'nin birçok noktasındaki anıt ağaçlar hakkında da bilgiler verildi.