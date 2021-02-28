412 eser Türkiye'ye getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

412 eser Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan'dan iadesi sağlanan 412 eser Türkiye'ye getirildi

412 eser Türkiye'ye getirildi
412 eser Türkiye'ye getirildi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları kapsamında Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelmiş, görüşmede Macaristan'da ele geçirilen Türkiye'ye ait 412 tarihi eser teslim edilmişti. Roma Dönemi'ne ait mermer heykel başı, mermer figürün, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler Bakan Çavuşoğlu'nun uçağı ile Türkiye'ye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilen tarihi miras Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından eserlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Anadolu'nun tarihî miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoglu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz."

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Hiç Altın Küre kazanamayan 10 süperstar
KÜLTÜR-SANATHiç Altın Küre kazanamayan 10 süperstar
İnce Memed'in tüfeği Yaşar Kemal'in kalemi - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATBabası gözü önünde öldürüldü
'Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu
KÜLTÜR-SANAT'Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-1
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-1
Vehbi Koç'un başarma azmiyle üretildi
KÜLTÜR-SANATAdına şiirler yazılan otomobil
Yaşar Kemal vefatının 6'ncı yılında anıldı
KÜLTÜR-SANATYaşar Kemal anıldı
Kültürel ve doğal miraslarımız XL (St. Nicholas Kilisesi)
KÜLTÜR-SANATAdaylardan biri Noel Baba'nın kilisesi
Kraliçe II. Elizabeth paralarını kitaplaştırdı
KÜLTÜR-SANATKraliçe paralarını kitaplaştıran Türk
'Evde Kal Fest'te yıldız yağmuru
KÜLTÜR-SANAT'Evde Kal Fest'te yıldız yağmuru
Nehir Özzengin 11 yılda 12 ödül kazandı
KÜLTÜR-SANAT11 yılda 12 ödül