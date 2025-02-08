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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 42 ilin ihracatında artış - İş-Yaşam Haberleri

        42 ilin ihracatında artış

        Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 4 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 42 ilde de ihracat artışı gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:45
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        42 ilin ihracatında artış
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        Bakanlık, ocak ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

        Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 854 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı.

        İstanbul'u, 2 milyar 655 milyon dolar ve yüzde 8,5 artışla Kocaeli, 2 milyar 9 milyon dolar ve yüzde 2,5 yükselişle İzmir takip etti.

        Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 1 milyar 211 milyon 583 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 448 milyon 915 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, ​​​​​​​425 milyon 994 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

        Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 24 milyon 85 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 241 milyon 672 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 197 milyon 219 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

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        İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 589 milyon 560 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 167 milyon 639 bin dolarla demir ve çelik, 160 milyon 374 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

        İLK ÜÇ İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

        İstanbul'un ihracatında, 587 milyon 909 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 354 milyon 909 bin dolarla Almanya ve 349 milyon 405 bin dolarla ABD izledi.

        Kocaeli, en fazla ihracatı 259 milyon 792 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkeyi 249 milyon 741 bin dolarla İngiltere ve 193 milyon 945 bin dolarla Slovenya takip etti.

        İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 183 milyon 185 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 168 milyon 889 bin dolarla ABD ve 111 milyon 653 bin dolarla Slovenya izledi.

        Buna göre, ocakta 4 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 42 il de ihracatını artırdı.

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