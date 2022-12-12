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42. İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

7-18 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak 42. İstanbul Film Festivali “Türkiye Sineması” bölümüne başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.

42. İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 2023 yılında 42.kez düzenlenecek. 42. İstanbul Film Festivali’nin 7-18 Nisan’da yapılması planlanıyor.
Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, efsane yönetmenlerin iz bırakan başyapıtlarına ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle Türkiye sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı.
Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023. Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfası film.iksv.org’da yer alıyor. Festivalin yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.

Teması "Sinemaya Yeni Bakışlar" olan Uluslararası Yarışma'da büyük ödül Altın Lale, Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor.
42. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale veriliyor, ayrıca Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına En İyi İlk Film Ödülü veriliyor. En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film ödülleri de para ödülleriyle destekleniyor. En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu ödülleri de İKSV tarafından para ödülüyle desteklenecek. Festivalin Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl da Genç Jüri tarafından değerlendirilecek.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü, bu yıldan itibaren Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü olarak yoluna devam edecek. 150.000 TL değerindeki para ödülü filmin yapımcı ve yönetmeni arasında paylaşılacak.
42. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Ulusal Yarışma jürisi belirlendiğinde ayrıca duyurulacak.

Başvuru için:

Festivale başvurular, festivalin resmi sitesi film.iksv.org üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, 2022-2023 yapımı filmler için açık. 60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa filmler festivale başvurabiliyor

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