42 kilogram eroin ele geçirildi - VAN

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Cumhuriyet Mahallesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajında bulunan iki çuvalda 82 paket 42 kilo 360 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan sürücü S.P. ile yanındaki İran vatandaşı S.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.