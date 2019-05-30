Pasifik İnşaat-Çiftay İnşaat ortaklığı, bir süre önce Ankara’da EGO Garajı üzerinde 750 bin metrekare satılabilir-kiralanabilir alan ile 1 milyon 400 bin metrekare inşaat alanı olan dev bir projeye başladı. Ortakların, arsa bedeli olarak Emlak Konut GYO’ya 1 milyar 258 milyon lira ödediği duyuruldu. Proje alanında konut, ofis, AVM, okul, hastane ve otel inşa edileceği kaydedildi.

ÇİFTAY AYRILDI

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, projeyle ilgili yaptığı bir açıklamada, “Ankara’nın merkezine bir şehir kuruyoruz. 1200 tane aile konutu planlıyoruz. Burada küçük ev olmayacak. 30 bin metrekare alanda markalı rezidans yaparken, otel hizmeti sunan evler de inşa edeceğiz. Büyük şirketler için müstakil ofisler yaparken, home ofis de hayata geçireceğiz” demişti. Erdoğan, projenin 4 yılda tamamlanmasını öngördüklerini belirtmişti.

Projede, önemli bir gelişme yaşandı. Çiftay, projeden ayrıldı ve ortaklık sona erdi. Tabelalardan da “Çiftay” ifadesi çıkartıldı. Kaynaklar, “İşlemler büyük ölçüde tamamlandı” dedi.