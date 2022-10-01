Ev sahibi oranının en yüksek olduğu ülkeler

Yusuf Özkan | Lahey

Getty Images

Hollanda’da 42 yıl önce postaya verilen bir kartpostal, ancak Cuma günü alıcısına teslim edilebildi.

Kartpostalın gönderildiği 64 yaşındaki Ludwina Verhoevan, gönderide imzası bulunan eniştesinin birkaç yıl önce öldüğünü belirterek, kartın şimdi ortaya çıkmasının "çok özel" olduğunu söylüyor.

Hollanda Posta İdaresi, adres doğru olmasına rağmen, kartpostalın alıcıya neden teslim edilemediğini araştırıyor.

Hollanda medyasına göre, kartpostal, 1980 yılında Breda kenti yakınlarındaki bir tatil kampından, Lahey yakınlarındaki Nieuw-Vennep kasabasında yaşayan Ludwina Verhoeven için postaya verildi.

Tatil kampından 5 farklı görüntünün yer aldığı kartpostalı, Ludwina Verhoeven'ın kızkardeşi Veronica ve eniştesi Jan gönderdi.

Ancak Ludwina Verhoevan, kartın varlığından hiç haberdar olmadı. Ta ki, geçen hafta, Breda yakınlarındaki Roosendaal posta sınıflama merkezi, "alıcı bulunamadığı" gerekçesiyle kartı, gönderilen adrese iade edene kadar.

İsim değiştirip, yenilenen tatil kampının çalışanları, 42 yıl sonra iade edilen kart nedeniyle şaşkınlık yaşarken, konuyu medya ile paylaştı.

Yapılan araştırma sonucu, gönderilen adresin doğru olduğu ve Ludwina Verhoeven'ın hâlâ aynı evde oturduğu belirlendi.

Kartpostal, 42 yıllık gecikmeyle Cuma günü Hollandalı kadına teslim edildi. Kartta imzası buluna eniştesi Jan'ın birkaç yıl önce öldüğünü belirten Verhoeven, o nedenle bunun çok özel bir sürpriz olduğunu düşünüyor.

Ancak Verhoeven, karttaki adresin doğru olmasına rağmen neden daha önce gelmediğini merak ediyor.

Hollanda Posta İdaresi (PostNL) konuyu araştırıyor. Kurumun sözcüsüne göre, "Muhtemelen o zaman kart kayboldu ve bir taşınma veya tadilat sırasında yeniden ortaya çıktı.