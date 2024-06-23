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        Haberler Gündem 43 ilin geçiş güzergahında araçlar tek tek durduruldu

        43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi: Araçlar tek tek durduruldu

        Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:18 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:18
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        43 ilin geçiş güzergahında araçlar tek tek durduruldu
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        İçişleri Bakanlığı'nın "2024 yılı Kurban Bayramı trafik tedbirleri" konulu genelge kapsamında trafik denetimleri aralıksız sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yapılan denetimler, 24 saat esasına göre devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uygulama noktalarında araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştirildi ve araçların evraklarını kontrol etti.

        Ankara-Kırıkkale D200 karayolundaki Yahşihan ilçesinde bulunan uygulama noktasında görev alan polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede kullanılan "Adam" isimli köpekle özellikle yolcu otobüslerinin bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları üzerinde arama yaptı.

        Otobüs şoförü İbrahim Gürses, kara yollarında denetimlerin yoğun olduğunu belirterek, "Kimlik kontrolü yapıyorlar. Köpekle bagajları arıyorlar. Çok şükür şuana kadarda bizde bir şey çıkmadı" dedi.

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