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ABD'de "pardon" vakası! Suçsuz yere 43 yıl yattı! 0:00 / 0:00

DHA

ABD'nin Kansas eyaletinde konuşulan 'üçlü cinayet' davası, Nisan 1978'te işlenen cinayetle başladı. Kevin Strickland (61) 1979'daki ilk duruşmada beraat etti. Ancak mahkeme heyeti Strickland'ı 2 ay aradan sonra ikinci derece cinayetten ikinci kez suçlu buldu.

GAZETE HABERİ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

DHA'da yer alan habere göre yerel medyadan bir gazetenin Nisan 1978 tarihindeki haberinde cinayet suçlarını kabul eden 2 kişinin olay anında Strickland'in yanlarında olmadığını söyledikleri ortaya çıktı.

SUÇSUZ YERE HAPİS YATTIĞI BELİRLENDİ

Haberin ardından Jackson County Savcılığı dosyayı geçtiğimiz Kasım ayında yeniden incelemeye aldı.

Savcılığın yaptığı inceleme sonucunda heyet, geçtiğimiz pazartesi günü Strickland'in suçsuz yere hapis cezası yattığını tespit etmesinin ardından salıverilmesine karar verdi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN BIRAKILDI

Kansas Star'a konuşan 43 yıldır suçsuz yere hapis yatan Kevin Strickland, Batı Missouri Tedavi Merkezi'ndeki sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.