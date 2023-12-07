43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü

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"YILLARDIR ÇEŞİTLİ MATERYALLER TOPLAYARAK DEVAM EDİYORUM" İlk olarak çocukken pul koleksiyonu ile başladığını söyleyen Ayhan İlaslan, "Zamanla objeleri biriktirerek buraya kadar geldim. Yıllardır çeşitli materyaller toplayarak devam ediyorum. Fotoğrafçılık koleksiyonerliği ise yazın fotoğrafçı ustaların yanına gidip, onların yanında durarak bir tutku oldu. Fotoğrafçılık dersleri de aldım" diye konuştu.

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"EVİME GELENLER ŞAŞIRIYORLAR" Koleksiyonunda bulunan parçalara değinen İlaslan, "Koleksiyonumda 1930 yılından başlayarak günümüze kadar kullanılan fotoğraf makineleri, video kameralar ve her türlü objeyi biriktirdim. Ben bu koleksiyonda çok büyük fedakarlıklar yaptım. Çevremin de çok büyük desteği oldu. Bu anlatılmaz bir tutku. Tarihe bir yolculuk ve ışık tutuyorsun.