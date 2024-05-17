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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 44 belgesele 10 milyon 335 bin TL destek

        44 belgesele 10 milyon 335 bin TL destek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 44 belgesel film yapım projesine 10 milyon 335 bin lira destek sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:38
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        10 milyon 335 bin TL destek
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        Sinema sektöründe nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklerini sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu belirledi.

        Bu yıl 191 belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren kurul 44 proje için 10 milyon 335 bin lira destek verilmesine karar verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz ay 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek sağlamıştı.

        Belgesel film yapımlarına aktarılan yeni destekle birlikte bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan toplam destek miktarı 44.9 milyon liraya ulaştı. Bakanlık; çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ile uzun metrajlı sinema film yapımına ilişkin başvuruları ise mayıs ayı sonuna kadar değerlendirecek.

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