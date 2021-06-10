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45 yaş ve üzeri vatandaşlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı

45 yaş ve üzeri vatandaşlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor
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AA

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 45 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda aşı randevusu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen 45 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, her bir yeni yaş ya da meslek grubunu aşı için açtıklarında ilk günlerde çok yoğun bir talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayı, her bir günü sanki yeniden başlıyormuşçasına coşkulu geçecek gibi gözüküyor. Çünkü hızlı bir şekilde dar aralıklarla hem yeni alt yaş gruplarını açıyoruz, bugün 45 açtık, önümüzdeki hafta başı bu 40 yaşa inecek. Bu arada yeni meslek grupları eklenmeye başladı, akademisyenler, sanatçılar gibi, bu şekilde dinamik bir haziran ayı yaşayacağız. Bugün inanılmaz bir talep var aşıya. Bundan önceki gün de hatta önceki gün de öyleydi. Belli ki bundan sonra da böyle gidecek."

Yiyit, sağlık altyapısı anlamında hiçbir sıkıntı olmadığını, aşı tedarikinin de sağlandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımız bugünkü gibi arzulu şekilde başvurursa bizim için çok mutlu bir ay geçecek. Bu ay belki aşı yapma anlamında çok yorulacağız ama bu yorgunluk güzel bir yorgunluk olacak. Bu yorgunlukla belki önümüzdeki ayların sağlık anlamındaki yükünü yok etmiş olacağız." diye konuştu.

"RAHAT OLABİLMEMİZ İÇİN MECBUREN AŞI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Hastaneye gelerek aşı olan 46 yaşındaki Tümay Hazneci Öner, aşıdan çok korktuğunu ancak çok basit bir uygulama olduğunu belirterek, "Şifa olsun diyelim. Başka çözümü yok bu işin, rahat olabilmemiz için mecburen olmamız gerekiyor. Korkulacak bir şey de yok." dedi.

Aşı olan 45 yaşındaki Cem Öner de herkesi aşı olmaya davet ederek, "Mutlaka aşı olmak lazım, aksi takdirde bu işin sonu olmayacak. Hiçbir sıkıntı olmadan aşımızı yaptırdık." ifadelerini kullandı.

"AŞIMI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar, randevularını alarak sağlık kuruluşlarına gitti. Vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli 75. Yıl 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı olan vatandaşlardan Kıymet Akdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından aşı olmak için randevu aldığını söyledi.

Aşı yapıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Akdemir, uzun zamandır aşılanma gününü beklediğini kaydetti.

Sırası gelen tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Akdemir, "Aşımı olduğum için mutluyum. İnşallah bir an önce kurtuluruz bu virüsten. Herkesin aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun, olmak zorundayız, mecburuz. Başka çaremiz yok" diye konuştu.

Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar Kırklareli'nde 212 bin 644, Edirne'de 261 bin 819, Tekirdağ'da 440 bin 779 doz aşı yapıldı.

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