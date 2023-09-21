Haberler Yaşam 45 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gibi gözüken kadın görenleri şaşırtıyor

45 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gibi gözüken kadın görenleri şaşırtıyor Joleen Diaz'i ilk kez gören biri, onun henüz 20'lerinde olduğunu düşünür ancak gerçek şu ki kendisi 45 yaşında! Genetik olarak şanslı olduğunu söyleyen Joleen, sıklıkla kızının arkadaşı sanılıyor. Habertürk Giriş: 21.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:52 facebook

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Birçok kişi, 45 yaşına geldiğinde o kadar da genç görünemeyeceğini düşünür. Ancak Joleen Diaz, tüm kalıpları yıkıyor!

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Joleen, görüntüsünün aksine 20'lerinde değil; kendisi 45 yaşında! Üstelik kendisinin 22 yaşında bir kızı var ve yan yana geldiklerinde anne kız gibi değil, iki yakın arkadaş gibi duruyorlar.