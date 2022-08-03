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Haberler Gündem 3. Sayfa 4.5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
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28 yaşındaki işçi, 4.5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Osmaniye'den çalışmak için gittiği Konya'da 4.5 yıl önce bir inşaatta ağır yaralanan 28 yaşındaki Ahmet Arık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

4.5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
4.5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
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DHA

Osmaniye'de 28 yaşındaki Ahmet Arık, çalışmak için gittiği Konya'da inşaatta yaralanmasının ardından tedavi altına alındığı hastanede 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde oturan Ahmet Arık, çalışmak için gittiği Konya'da bir asansör firmasında işe girdi. Arık, 26 Ocak 2018'de inşaatta asansör montajı yaparken, duvar ile asansör kabini arasında sıkışıp, ağır yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye gelen sağlık ekibi, Arık'ı ambulansla Konya Profesör Doktor Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım servisinde 4,5 yıldır tedavisi süren Arık, dün hayatını kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Arık'ın cenazesi Cevdetiye beldesinde toprağa verilecek.

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